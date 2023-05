Eindelijk inhoudelijk akkoord jeugdzorg: grenzen aan de hulp

Na een moeizaam bevochten financieel akkoord, is er nu ook een inhoudelijk principeakkoord bereikt over de verbetering van de jeugdzorg en het financieel houdbaar krijgen daarvan. Er komt onder meer een aanpassing van de Jeugdwet, zodat voor kinderen en ouders duidelijker wordt voor welke problemen zij hulp kunnen krijgen. Dat schrijven minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) aan de Tweede Kamer. Hiermee wordt de jeugdzorg begrensd, waardoor er meer capaciteit en geld beschikbaar komt voor met name de meest kwetsbare kinderen.

In de zogeheten Hervormingsagenda Jeugd zijn kabinet, gemeenten, professionals, jeugdzorgaanbieders en cliëntorganisaties een divers pakket aan maatregelen overeengekomen om de jeugdzorg te verbeteren. Die agenda had er al ruim een jaar geleden moeten liggen, maar door inhoudelijke en vooral financiële geschillen kwamen de betrokken partijen niet tot overeenstemming. Nadat kabinet en gemeenten medio april een financieel akkoord sloten, was de weg vrijgemaakt voor een inhoudelijk akkoord met alle betrokkenen. Het principeakkoord wordt met een positief advies aan de achterbannen voorgelegd.

Verplicht regionaal inkopen

Om de beschikbaarheid en continuïteit van bepaalde specialistische jeugdzorg te borgen, worden gemeenten verplicht deze regionaal in te kopen, zo staat in het akkoord. De samenwerking tussen de jeugdzorg en het onderwijs wordt verbeterd, zodat kinderen en jongeren collectief in plaats van individueel worden geholpen. Uithuisplaatsingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook moet worden gesneden in de administratieve lasten, zo is verder afgesproken.

Snellere en betere hulp

Met het principeakkoord is volgens de bewindslieden een grote stap gezet naar snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen die het nodig hebben. “Door de beschikbaarheid van zorg te verbeteren en door de administratieve lasten te verminderen, kan er sneller passende hulp worden ingezet”, zegt Weerwind. “Hiermee kan ook een uithuisplaatsing zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat is een belangrijke stap vooruit voor verdere verbetering van de jeugdbescherming.”

Zo snel mogelijk iets merken

“Kinderen en ouders die hulp en zorg nodig hebben en ook alle mensen die in de jeugdzorg werken, moeten zo snel mogelijk iets gaan merken van deze fundamentele verbeteringen van de jeugdzorg”, zegt Van Ooijen.

De achterban wordt de komende vier weken geraadpleegd. Voor de zomer wordt de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld. (ANP)