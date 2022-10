Elektronische neus kan met 94 procent zekerheid longkanker uitsluiten

Bij longkanker is het van groot belang om tijdig de juiste diagnose te stellen. Daar kan ademanalyse een belangrijke rol bij spelen. Te meer omdat het veel prettiger is voor de patiënt dan wanneer er een biopt genomen wordt. “Onderzoek met een e-nose zou een snellere, goedkopere en minder vervelende manier kunnen zijn om longkanker op te sporen dan de huidige onderzoeken”, laat Kort weten in een bericht van de University of Twente.

Training

Sinds 2015 onderzoek Kort de mogelijkheden van ademanalyse om de diagnose longkanker te stellen. Een elektronische neus wordt daartoe is in vier ziekenhuizen met in totaal 376 mensen getraind om mensen met en zonder longkanker van elkaar te onderscheiden. Kort: “Als de neus aangeeft dat het géén longkanker is, kunnen we met 94% zekerheid daadwerkelijk zeggen dat de persoon geen longkanker heeft.” De volgende stap is volgens de aankomend longarts om te bekijken op welk moment in het traject de technologie het beste kan worden ingezet.