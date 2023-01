Elf nieuwe onderzoeken naar oversterfte door corona

Elf teams krijgen geld om onderzoek te doen naar oversterfte gedurende de coronapandemie. Toen het virus op grote schaal rondging in Nederland stierven meer mensen dan verwacht. De studies moeten helpen om duidelijk te maken waardoor dat kwam, en mogelijk “bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende pandemie”.

De organisatie ZonMw, die innovatie en onderzoek in de zorg financiert, heeft donderdag bekendgemaakt aan wie de subsidies voor de onderzoeken zijn toegekend. Bedragen zijn niet bekendgemaakt.

Leefstijl

Ziekenhuis Amsterdam UMC krijgt geld om onderzoek te doen naar oversterfte bij mensen met dementie of beginnende dementie die nog thuiswoonden. Het bureau SEO Economisch Onderzoek kijkt of er een verband is tussen de leefstijl van mensen en hun kans om te overlijden.

Kwetsbare groepen

Epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum zoekt uit welke groepen kwetsbaar zijn “zowel tijdens de pandemie als erna”. RadboudUMC in Nijmegen kijkt naar sterfte onder mensen met een verstandelijke beperking. De GGD in Amsterdam zoekt uit welke wijken in de hoofdstad meer oversterfte hebben en welke wijken minder.

ZonMw krijgt momenteel aanvragen binnen voor een volgende onderzoeksronde. Het is de bedoeling dat wetenschappers dan onder meer naar gegevens over vaccinatie tegen het coronavirus kijken. Die voorstellen kunnen tot 31 januari worden ingediend. (ANP)