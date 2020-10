Elf zorgorganisaties regio Nijmegen voeren mondkapjes in

Elf zorgorganisaties in de regio Nijmegen gaan vanaf woensdag met mondkapjes werken. Zowel in de verpleeg- en verzorgingshuizen als in de wijkzorg dragen medewerkers de komende tijd een medisch mondkapje als ze niet voldoende afstand kunnen houden. Cliënten die wijkzorg krijgen wordt gevraagd thuis een mondkapje te dragen tijdens de verzorging. Bezoekers worden ook dringend gevraagd een mondkapje op te doen.

De zorgorganisaties hebben voor deze extra maatregel bovenop het al geldende coronabeleid gekozen, omdat het aantal besmettingen in Nijmegen hoog is. Nijmegen heeft na de vier grote steden op dit moment de meeste coronagevallen van het land. “Infectiedeskundigen hebben ons dit geadviseerd, omdat het zou kunnen helpen om het aantal coronagevallen omlaag te krijgen. We hebben het besluit in samenspraak met de regionale huisartsen genomen”, aldus een woordvoerster van de ZZG Zorggroep, die ongeveer 9000 mensen verzorgt.

Bezoekers van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen moeten de hele tijd dat ze in een gebouw zijn een mondkapje op. Wie op bezoek gaat bij iemand die in isolatie wordt verpleegd, krijgt een chirurgisch mondmasker van de zorgorganisatie. In bijzondere gevallen mogen zorgverleners hun mondkapje af doen in overleg met collega’s, de patiënt of diens familie. “Denk bijvoorbeeld aan een bewoner met dementie die enorm angstig wordt van een mondneusmasker”, aldus de ZZG Zorggroep. De mondkapjesregel geldt in elk geval voor de komende drie weken. (ANP)