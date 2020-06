‘Elk verpleeghuis eigen bezoekregels bij tweede coronagolf’

One size fits all

Verpleeghuizen zouden de vrijheid moeten hebben om hun eigen bezoekregeling te bepalen. Of er in de regio veel besmettingen zijn en of cliënten en hun familie bezoek vrezen of juist toejuichen maakt veel uit voor hoe je de bezoekregeling vormgeeft. Dat er in de verpleeghuizen een soort one size fits all-oplossing gold, was niet voor alle verpleeghuizen, de cliënten en hun naasten goed te accepteren, menen de onderzoekers.

Crisisteams

Ze volgden tijdens de coronacrisis de notulen van crisisteams in verpleeghuizen en hadden in de afgelopen maanden contact hierover met het ministerie van Volksgezondheid, om ondersteuning te bieden bij beleid. Hoogleraar Ouderengeneeskunde Wilco Achterberg van het LUMC: “Wij rapporteren bijvoorbeeld de zorgen die speelden onder personeel. Aan het begin betrof dat met name het gebruik van beschermingsmiddelen.”

De onderzoekers hebben ook paneldiscussies gehouden met de leden van crisisteams. Achterberg: “Hieruit bleek dat het bezoekersverbod moeilijk was uit te voeren voor het personeel. Daarnaast waren er verschillen in besmettingsrisico per regio terwijl de bezoekersregeling overal gold. Het zou dus beter zijn om verpleeghuizen de ruimte te geven om hun eigen bezoekersregeling in te vullen.”

Vast team

Achterberg en zijn collega Sytse Zuidema (UMCG) raden aan om bij elk verpleeghuis een vast zorgteam op een afdeling te laten werken. “Zo kunnen besmette cliënten effectief worden geïsoleerd en neemt het risico op verspreiding in de rest van het verpleeghuis af.” Volgens de onderzoekers moeten huiskameractiviteiten zoveel mogelijk doorgaan, omdat die cliënten rust kunnen geven. Daarvoor zou dan iedere afdeling een eigen cohort vormen.

Zware tijden

Volgens Zuidema is de rust van de laatste weken relatief. “Er zijn recent ook weer uitbraken geweest”, stelt hij. Dit weekend was er nog een verpleeghuis in Maassluis waar 25 besmettingen waren ontdekt. Zuidema wijst er ook op dat personeel het heel zwaar heeft gehad door extra diensten en de grote aantallen overledenen. “We zien nu pas dat het ziekteverzuim toeneemt. En personeel vreest dat het weer mis kan gaan.”

De onderzoekers blijven tot eind 2020 de ontwikkelingen in de verpleeghuizen volgen, om te leren van de aanpak van de coronacrisis daar.