Ellen Mogendorff verlaat TOPGGz

Mogendorff geeft sinds 2007 leiding aan de ontwikkeling van TOPGGz. Onder haar leiding is er een netwerkorganisatie tot stand gekomen die samen met alle TOPGGz-afdelingen en de verschillende samenwerkingspartners werkt aan het verbeteren van de zorg voor patiënten en naasten met ernstige en complexe klachten die baat hebben bij hoogspecialistische geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels telt Nederland 57 TOPGGz-afdelingen verdeeld over 26 instellingen.

Afscheid

Na zestien jaar legt Mogendorff haar functie neer als directeur. Per 1 mei 2024 gaat ze met vervroegd pensioen. In de komende periode wil Mogendorff een betere balans creëren tussen werk en privé. “Het is goed om het stokje over te dragen aan een opvolger die met frisse energie en enthousiasme TOPGGz weer een stap verder zal brengen. Vanzelfsprekend zal ik betrokken blijven bij de ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en in de ggz in het bijzonder”, aldus Mogendorff.