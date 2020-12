EMA besluit 21 december over vaccin Pfizer

Interessant voor u

Als het eerste coronavaccin binnenkort wordt goedgekeurd in Europa, verwachten de GGD'en in de loop van januari 225.000 mensen uit de zorg hun eerste injectie te geven. Daar zal in totaal ongeveer drie weken voor nodig zijn. De tweede prik volgt dan drie weken later, in februari. "Dat gaan we gewoon doen", zei voorzitter André Rouvoet van GGD GHOR Nederland dinsdag in een interview met radioprogramma 1 op 1.