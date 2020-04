Enquête V&VN naar bezoekregeling verpleeghuizen

Wel of geen verruiming van de bezoekersregeling? Wat is de impact op bewoners van verpleeghuizen nu er geen bezoek mag komen? Deze en andere vragen gaat seniorenorganisatie KBO-PCOB, mede op initiatief van beroepsvereniging V&VN, in een enquête aan mantelzorgers en familie van verpleeghuisbewoners stellen.

Ervaringen meenemen

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Eén van de grootste drama’s van deze coronacrisis vindt plaats achter de gesloten deuren van verpleeghuizen. Ook voor familieleden en mantelzorgers is het een hard gelag. Nu er door dit kabinet nagedacht wordt om de bezoekersregeling te verruimen, willen we naasten van bewoners in verpleeghuizen bevragen. Het is belangrijk dat hun ervaringen worden meegenomen in de besluitvorming.”

KBO-PCOB en V&VN willen weten welke invloed het huidige bezoekverbod heeft op de bewoners van verpleeghuizen, maar ook op hun mantelzorgers en andere naasten. Wat is er nodig om deze maatregelen vol te houden? Vanderkaa: “Deze input is ontzettend belangrijk, want er wordt veel óver deze mensen gesproken, zelden mét.”