Epd slokt bij ziekenhuizen bijna helft van budget voor software op

De ict-kosten in ziekenhuizen blijven stijgen, zo blijkt uit de benchmark. Dat is in lijn met de afgelopen jaren. Tenminste, als het gaat om de absolute uitgaven. De stijging van de ict-kosten als percentage van de omzet blijft stabiel op 5,7 procent.

Gemiddeld is het investeringsbudget voor ict 1,2 procent van de totale omzet van een ziekenhuis. Dat is 20 procent meer dan in 2020. Voor een gemiddeld ziekenhuis komen de totale uitgaven neer op zo’n 600.000 euro.

Personeel en software

Ruim driekwart van de totale kosten voor ict gaat op aan en personeel en software. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn ziekenhuizen steeds meer geld kwijt aan ict-personeel. In de uitgaven aan software valt op dat software voor Enterprise Resource Planning (erp) voor het eerst in de top-5 staat. Dat zijn systemen die de organisatie helpen om bedrijfsprocessen te beheren, automatiseren en optimaliseren.

Onbetwiste koploper wat betreft de uitgaven voor software is het epd/zis (elektronisch patiëntdossier/ziekenhuis-informatiesysteem). Deze systemen voor het zogeheten ‘primaire zorgproces ziekenhuizen’ slokken bijna de helft van het totale budget voor software op, becijfert M&I/Partners.