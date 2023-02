Eppie Fokkema is in februari officieel begonnen als voorzitter van het bestuur van de vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ).

Naast zijn nieuwe functie is Fokkema ook werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van de zorggroep Archipel in Eindhoven.

Verdere werkzaamheden

Fokkema was in het verleden bestuurder van het landelijk adviesbureau Atrivé. Hij was ook actief binnen overheden als wethouder en adviseur van overheden, zorgorganisaties en woningcorporaties. Hij heeft ondersteund bij het Klimaatverbond en het Gelders Energie Akkoord.