‘Erasmus MC ging onder Kuipers de mist in met transparantie’

Onder leiding van de huidige minister van VWS Ernst Kuipers zou het Erasmus MC zich niet hebben gehouden aan de transparantieregels. Dat concludeert het journalistieke platform Follow the Money, dat 122 contracten tussen artsen in het Erasmus MC en leveranciers van medische hulpmiddelen opvroeg en tegen het licht hield.

Via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) kreeg Follow the Money 122 contracten tussen artsen van het Erasmus MC en leveranciers van medische hulpmiddelen in handen. Daaruit blijkt dat artsen betaald deelnemen in adviesraden van fabrikanten, lezingen houden op congressen of gesponsord onderzoek uitvoeren.

Tegen de wet

Minstens één keer werd onder het bestuur van Kuipers de wet overtreden, stelt Follow the Money, dat hoogleraren en juristen naar de overeenkomsten liet kijken. Het gaat om een overtreding van artikel 6 op de Wet medische hulpmiddelen. Dat verbiedt zogeheten gunstbetoon door middel van bijvoorbeeld snoepreisjes of dure cadeaus.

Daar is volgens hoogleraar Gezondheidsrecht Martin Buijsen van de Erasmus Universiteit sprake van bij een bezoek aan het Japanse bedrijf Sysmex. Een specialist interne geneeskunde van Erasmus MC hield daar een presentatie van twintig minuten. Hij kreeg daar 800 euro voor en een geheel verzorgde reis naar Japan. Een ander geval – een contract met Siemens Healthineers – “schurkt aan tegen gunstbetoon”, volgens Buijsen.

Corruptie in de zorg

Corruptie in de zorg staat in de schijnwerpers sinds de FIOD-onderzoek naar cardiologen bij Isala die heimelijk miljoenen zouden hebben ontvangen van het Duitse hulpmiddelenconcern Biotronik. Als minister heeft Kuipers gehamerd op transparantie. Op dat gebied heeft hij zelf in zijn tijd als bestuurder steken laten vallen, concludeert Follow the Money. Betalingen uit zeker negentien van de 122 onderzochte contracten zijn onterecht niet terug te vinden in het Transparantieregister Zorg.

Reactie Erasmus MC

Kuipers wil niet reageren in het artikel. Het Erasmus MC meldt dat de 800 euro voor de lezing van twintig minuten aan het ziekenhuis is overgemaakt. In dat bedrag zou ook voorbereidingstijd zijn opgenomen, hoewel dat niet expliciet in het contract staat. Beschuldigingen van beïnvloeding van wetenschappelijk onderzoek – die Follow the Money in hetzelfde artikel uit – wijst het ziekenhuis van de hand.