Erasmus MC haalt banden met ouderenzorg aan

Een betere benutting van de beschikbare beddencapaciteit in de regio Rotterdam, met dat doel voor breiden het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam en zorgorganisaties Laurens en Aafje hun samenwerking uit. Laurens en Aafje hebben beiden in een ketenovereenkomst praktische afspraken hierover met het Erasmus MC vastgelegd.

Het aantal beschikbare ziekenhuisbedden in de regio Rotterdam staat steeds meer onder druk. Reden voor het Erasmus MC en Laurens en Aafje om betere afspraken te maken over het overplaatsen van medisch stabiele patiënten vanuit het Erasmus MC naar Laurens of Aafje. Doel van deze overeenkomst is om patiënten sneller en beter over te kunnen plaatsen. Hiermee wordt de doorstroom in het Erasmus MC verbeterd en krijgen mensen de juiste zorg op de juiste plek.

Naadloze aansluiting

Het streven is om de nazorg zo naadloos mogelijk aan te laten sluiten op de medisch specialistische behandeling. Door het inrichten van zorgpaden voor een aantal specifieke aandoeningen wordt de ligduur in het ziekenhuis verkort en de nazorg voor de patiënt verbeterd. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat de nieuwe afspraken hierover bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en andere patiënten in de regio. De samenwerkingspartners benadrukken dat patiënten zelf hun zorgverlener kunnen blijven kiezen.

Expertise

Erasmus MC, Laurens en Aafje gaan ook hun kennis en expertise bundelen door medewerkersstages te faciliteren. Ook gaan medisch specialisten trainingen op meet geven voor voor (para) medici en verpleegkundigen van Laurens en Aafje. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt bij wetenschappelijk onderzoek.