Erasmus MC sluit overeenkomst met softwareleveranciers SAS en Microsoft

Het Erasmus MC is een samenwerking aangegaan met SAS en Microsoft als technologiepartners. Doel hiervan is om de toepassing van data en analytics in het ziekenhuis de komende jaren te realiseren.

De drie samenwerkende partijen willen “de brug slaan van innovatie naar implementatie”. Ze gaan ziekenhuisbreed datagedreven toepassingen ontwikkelen, implementeren en monitoren. Dat moet de zorg voor patiënten verbeteren en optimaal gebruikmaken van de beschikbare capaciteit op onder meer de operatiekamers (OK) en Intensive Care (IC).

Ontslag voorspellen

Erasmus MC, SAS en Microsoft werken al langer samen. Zo heeft het ziekenhuis met SAS een algoritme ontwikkeld dat voorspelt of patiënten na een oncologische operatie in het ziekenhuis moeten blijven of veilig kunnen worden ontslagen. De inzet van dit model vergroot de veiligheid bij het ontslag van een patiënt en zorgt dat er efficiënter kan worden omgegaan met de beddencapaciteit.

Minder administratie, meer monitoring

“Hopelijk kunnen onze verpleegkundigen en artsen met de ondersteuning van deze technologie goede zorg blijven leveren, maar houden ze meer tijd over voor de patiënt en diens familie door de verminderde administratielast en betere monitoring”, zegt Diederik Gommers, afdelingshoofd Intensive Care van het Erasmus MC, in een toelichting. CIO Simon Vermeer ziet het gesloten partnerschap als “weer een stap in onze ambitie als technisch UMC”.

Complexe omgeving

“Door meer waarde te halen uit de beschikbare data is het mogelijk om betere zorg en een betere planning te bieden”, licht Antonie Berkel, Technical Lead Healthcare bij SAS, toe. “Het daadwerkelijk toepassen van data & analytics in een complexe omgeving als een ziekenhuis is echter niet eenvoudig. In samenwerking met de IT-afdeling, clinici en data scientists helpen wij om de dataprojecten van het Erasmus MC succesvol te implementeren.”

Ecosysteem

Joost Huiskens, verantwoordelijk voor de academische ziekenhuizen bij Microsoft Nederland, verwoordt het als volgt: “Door de samenwerking tussen het Erasmus MC, SAS en Microsoft creëren we een ecosysteem waarmee we daadwerkelijk met elkaar in staat zijn de waarde uit de technologie te halen. In dit geval betekent dat technologie implementeren tot aan het bed, zodat de medewerkers en patiënten daar voordeel van hebben.”