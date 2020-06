Erasmus MC: we zitten financieel in zwaar weer

De hoge kosten van de coronacrisis noodzaken Erasmus MC om met directe ingang te bezuinigen. Het grootste ziekenhuis van Nederland stelt onder meer een vacaturestop in, heeft het dinsdag aan het personeel laten weten. “We zitten in zwaar weer”, aldus een woordvoerder.

Beheersen kosten

“Erasmus MC richt zich nu ook op het beheersen van de kosten”, schrijft de raad van bestuur aan haar medewerkers. “Dit vraagt om terughoudendheid bij de inhuur van nieuw personeel en een kritische beoordeling van externe inhuur.” De vacaturestop geldt niet voor al het personeel: “Cruciale en schaarse beroepen, zoals bijvoorbeeld ic-verpleegkundigen, zijn hiervan nadrukkelijk uitgezonderd.”

“Helaas heeft de coronacrisis gevolgen voor de financiën van Erasmus MC”, aldus de raad van bestuur. Als oorzaken geeft ze aan: de afschaling van de reguliere zorg, de vertraging in lopend onderzoek en de hoge meerkosten die de opvang van Covid-patiënten met zich meebrengen. Verder trekt het ziekenhuis extra geld uit om zich voor te bereiden voor de opvang van patiënten bij een eventuele tweede uitbraak.

Financiële schade

“De maatregelen hebben tot doel de financiële resultaten van Erasmus MC in 2020 op orde te houden”, laat de leiding de medewerkers weten. De raad van bestuur verwacht in het najaar met een evaluatie te komen van de financiële situatie. Een woordvoerder wil niets zeggen over de omvang van de financiële schade die het heeft geleden en welke bezuinigingsmaatregelen het verder neemt of onderzoekt.

In het jaarverslag over 2019 – dat deze maand verscheen – staat dat het te verwachten effect van de Covid-19-crisis op het exploitatieresultaat, de ratio’s en de liquiditeit “naar verwachting groot is, maar wel beheersbaar”. Het resultaat daalde vorig jaar van 26,8 miljoen naar 14,4 miljoen euro.