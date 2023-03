Erasmus Universiteit onderzoekt misstanden in jeugddorp De Glind

De Erasmus Universiteit in Rotterdam en Be4You2, een begeleidingsorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg, gaan onderzoek doen naar geweld in jeugddorp De Glind in Gelderland.

Het onderzoek moet leiden tot eerherstel van de slachtoffers en tot duurzame verbetering van het hulpaanbod voor en de rechtspositie van jongeren, zegt zorgaanbieder Pluryn, die tegenwoordig verantwoordelijk is voor De Glind.

Signalen van geweld

De Glind is een dorp op de Veluwe waar vele tientallen kinderen wonen die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Ze wonen bij pleegouders, in gezinshuizen of in woongroepen. Vorig jaar meldden zich tientallen mensen bij Omroep Gelderland, die in het verleden slachtoffer zouden zijn geweest van lichamelijk of geestelijk geweld in De Glind.

Pluryn was in die tijd nog geen zorgaanbieder in het dorp. Onderzoek in de archieven wees uit dat er in bestuursvergaderingen in de jaren negentig van de vorige eeuw gesproken is over “signalen van geweld”, waarmee echter niets werd gedaan.

Onderzoek

De onderzoekers hebben volgens Pluryn al contact met ongeveer twintig oud-bewoners. Andere oud-bewoners of oud-medewerkers kunnen zich aanmelden om mee te doen aan het onderzoek. Een onafhankelijk jurist gaat het papieren archief van De Glind doorspitten om precies vast te stellen wie van gemelde misstanden wist en wat daarmee is gedaan.

Als daaruit blijkt dat er reden is voor vervolging neemt Pluryn contact op met het Openbaar Ministerie, zegt de zorgaanbieder. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn bij het onderzoek betrokken. Het is de bedoeling dat het rapport in 2024 klaar is. (ANP)