Erelid Gezondheidsraad Henk Visser overleden

Henk Visser, hoogleraar Kindergeneeskunde en erelid van de Gezondheidsraad, is op 25 maart overleden. “We herinneren Henk Visser als een uitstekende wetenschapper met brede belangstelling, een geordende denker en een gedreven, daadkrachtige en soms strenge bestuurder”, meldt de Gezondheidsraad.

Henk Visser was hoogleraar Kindergeneeskunde aan het Erasmus MC en decaan van de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit.

Voeding

Sinds 2002 was erelid van de Gezondheidsraad. “Als medicus toonde hij daarnaast een bijzondere belangstelling voor voeding”, aldus de Gezondheidsraad. Dat kwam tot uiting binnen zijn activiteiten in commissievoorzitterschappen voor voedingsnormen en moedermelk en een lidmaatschap van de beraadsgroep voeding binnen de Gezondheidsraad.

Visser was ook voorzitter van de commissie Vaccinatieplicht voor polio en lid van diverse commissies en beraadsgroepen, zoals de beraadsgroep geneeskunde, huisartsgeneeskunde, voeding en genetica. Van 1990 tot 2002 was hij lid van de Presidiumcommissie. Henk Visser is 92 jaar geworden.