Gerritsen: corona-inkoop was bouwen aan een brug terwijl je erover loopt

Een plaatsvervangend directeur-generaal die ineens coronatesten moest kopen, een collega die zonder voorkennis op jacht moest naar beademingsapparatuur en mondkapjesdeals in een chaotische, vreemde wereld. Ambtenaren kochten met veel geld in een rap tempo medische artikelen. “Zaken die niet tot het takenpakket van VWS behoren en de reden waarom we er geen kennis over in huis hadden”, reageert Erik Gerritsen op LinkedIn. Ook wist VWS volgens hem dat er voor de ingekochte materialen hoge prijzen werden neergelegd, met mogelijk hoge winsten.

Gerritsen vervolgt dat iedereen in alle hectiek naar VWS keek. “Dus hebben we maar verantwoordelijkheid genomen.”

Kennis bijgeschakeld

Wel is volgens de oud-secretaris-generaal contact gezocht met mensen die wel verstand van in te kopen middelen hadden, waaronder het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) voor beschermingsmiddelen en een klankbordgroep van intensivisten bij de aankoop van beademingsapparatuur. “Dus waar we zelf de kennis niet hadden, hebben we die gewoon snel bijgeschakeld”, valt te lezen in Gerritsens reactie. Hij benoemt dat er in de crisis geen ervaring paraat was om op terug te vallen, maar dat het ‘bouwen aan een brug is terwijl je erover loopt.’

VWS drong aan op onnodige deal

De afgelopen weken laaide de discussie over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden op. Het kabinet laat een extern onderzoek uitvoeren naar de mondkapjesdeal. Demissionair minister Tamara van Ark, politiek verantwoordelijk voor de deal, vindt dat “de onderste steen boven” moet. De minister kreeg vorige week tijdens het coronadebat in de Kamer vragen over de deal, waar meer dan honderd miljoen euro mee gemoeid ging.

Rob van der Kolk, de voormalig LCH-coördinator, is verbolgen over de handelswijze van Van Lienden en zijn compagnons. De deal was volgens Van der Kolk onnodig, omdat er inmiddels genoeg hulpmiddelen waren geleverd. Toch drong VWS erop aan. “Je zit in een dilemma: wil je 98 of 99 procent zekerheid. Wij vonden dat 98 procent prima was, maar het ministerie wilde 99 procent. Zij zeiden: kopen, kopen, kopen. En wij zeiden: het is niet nodig”, reageert de voormalig coördinator in het radioprogramma NOS met het Oog van morgen.

Hoge prijzen en winsten bekend

Nu het relatief rustig is, worden de beslissingen wellicht als naïef beleefd volgens Gerritsen. Toch benoemt hij dat de betaalde prijzen binnen de door het LCH bepaalde brandbreedte vielen. “Dat dat hoge prijzen waren met mogelijk hoge winsten wisten we ook. Die hebben we ook voor andere deals betaald. Er zullen dus wel meer partijen veel geld hebben verdiend.” Alternatief volgens Gerritsen was het niet kopen, met risico op tekorten en grote gezondheidsschade. “Ik denk dat we in de context van toen de juiste beslissing hebben genomen.”