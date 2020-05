Erik-Jan Borgmeijer nieuwe topman St. Anna Zorggroep

Dat maakt de St. Anna Zorggroep donderdag bekend. Borgmeijer wordt daarmee bestuursvoorzitter van de organisatie waaronder het St. Anna ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven, vier woonzorgcentra en een medisch sportgezondheidscentrum.

Bekend in Geldrop

Borgmeijer was eerder al een keer bestuursvoorzitter bij St. Anna, van februari 2002 tot september 2003 op interimbasis. Ook was hij in 2018 directeur van het MSB in het St. Anna Ziekenhuis.

Verder is Borgmeijer bestuursvoorzitter geweest in het Twee Steden Ziekenhuis (nu opgegaan in het ETZ) en in het Stichting Koninging Beatrix ziekenhuis in Winterswijk. En hij is nog bestuurder geweest bij Amarant en Vitalis.

‘Ervaren bestuurder’

“Borgmeijer is een bestuurder met veel bestuurlijke kennis en ervaring in de ziekenhuiszorg en ouderenzorg” zegt Gerrit Witzel, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Bovendien blijkt uit de gevoerde gesprekken dat hij op een breed draagvlak kan rekenen binnen onze zorggroep. Dat vinden we extra belangrijk gezien de huidige bijzondere omstandigheden waarin we naast de coronazorg ook de reguliere zorg weer optimaal willen vormgeven.”

Borgmeijer volgt Luc van den Anker op. Die wordt bestuursvoorzitter in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, na interimklussen bij de St. Anna Zorggroep en eerder Ziekenhuisgroep Twente.