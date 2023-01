Zorgbestuurder Ernest Müter overleden

Müter was de afgelopen tien jaar bestuurder bij NSDSK in Amsterdam. Hij overleed afgelopen weekend.

NSDSK is een specialistische organisatie op het gebied van gehoor en taalontwikkeling van kinderen. De organisatie laat op haar website weten: ‘Wij zijn een fijne bestuurder en een mooi mens verloren’.

Voordat Müter in 2012 aantrad bij NSDSK was hij bijna tien jaar manager in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. In die tijd is het WKZ fors gegroeid.

Müter zette zich ook actief in voor de kwaliteit van zorgbestuur. Sinds 21 april 2021 was hij bestuurslid van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. Daarvoor was hij jaren actief in diverse commissies van de NVZD en was hij collegiale coach van medebestuurders.