Ernst Kuipers: het prikken moet versnellen

Nu het kabinet heeft besloten om het zetten van de tweede coronaprik na zes weken toe te staan in plaats van drie, moet de vaccinatiecampagne versnellen. Daarvoor pleit Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, bij Jinek.

In de vaccinatiestrategie wordt nu nog rekening gehouden met het achterhouden van vaccins voor de tweede prik die nodig is om zo goed mogelijk beschermd te zijn tegen het coronavirus, legt Kuipers uit. Ook worden de prikken over een periode uitgesmeerd zodat ze aansluiten bij nieuwe leveringen van de vaccins. Maar dat moet wat hem betreft veranderen.

Risico ‘alleen maar relatief’

“Het is een beetje de situatie van nood breekt wet”, zegt Kuipers. “Je moet nu prikken.” Volgens hem liggen er momenteel 400.000 vaccins in Nederland klaar om gebruikt te worden en kunnen er per week zo’n 125.000 mensen gevaccineerd worden. Hij laat weten dat de GGD’en, die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor het vaccineren, daarbij eventueel hulp kunnen krijgen van de ziekenhuizen. Kuipers noemt het risico dat mensen lopen door de tweede prik uit te stellen “allemaal maar relatief”. (ANP)