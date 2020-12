Ernst Kuipers: ziekenhuizen krijgen het drukker dan eind oktober

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de ziekenhuizen zal ook de komende weken blijven stijgen, ook als de nieuwe maatregelen meteen werken en het aantal besmettingen onmiddellijk begint te dalen. Daardoor zullen ziekenhuizen het begin januari waarschijnlijk drukker hebben dan tijdens de afgelopen piek, eind oktober en begin november. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg voert hij het woord over de zorg voor coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Ziekenhuizen behandelen momenteel bijna 2000 mensen voor Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Begin november waren het er ongeveer 2600. Kuipers: “De predictie is dat we eind december uitkomen op het niveau van de piek van de afgelopen golf. In de eerste dagen van januari zal het aantal patiënten licht verder stijgen en kan de drukte uitkomen boven de piek van eind oktober en begin november. De bezetting kan tot 10 januari stijgen.”

‘Ernstige situatie’

Kuipers spreekt van een ernstige situatie in de ziekenhuizen. “Half maart, toen de eerste lockdown inging, hadden we ruim 100 coronapatiënten op de intensive cares, half oktober 300 en nu 500. Half maart was het personeel in normale doen, hadden we normaal verzuim. In oktober waren mensen aan het bijkomen. Nu werken mensen al meer dan drie maanden boven het normale niveau.”

Uitstroom personeel

Het verzuim ligt nu duidelijk hoger, zegt Kuipers. Een bijkomend probleem is dat verpleeghuizen en revalidatiecentra zo veel zieke medewerkers missen, dat ze geen patiënten kunnen overnemen. Kuipers: “De instroom is sterk verhoogd en de uitstroom is bemoeilijkt. De uitgangssituatie nu is slechter dan toen we half oktober maatregelen namen.”

Oorzaak blijvende stijging

Dat het aantal opgenomen patiënten voorlopig blijft stijgen, komt doordat de maatregelen pas vanaf nu kunnen werken. Mensen die eind vorige week besmet zijn geraakt, voor de nieuwe lockdown, zullen pas in de tweede helft van deze week de eerste klachten krijgen en zich laten testen. In de loop van volgende week kunnen de klachten zo erg worden dat ze in het ziekenhuis belanden. Pas over ongeveer een week zou de nieuwe lockdown kunnen leiden tot minder positieve tests.

De opgenomen coronapatiënten liggen gemiddeld ongeveer twee weken in het ziekenhuis. Elke stijging in het aantal opnames heeft dus gevolgen voor de weken erna. En ook als het aantal opgenomen patiënten daalt, kan het nog maanden duren voordat de drukte in de ziekenhuizen weer terug is op het normale niveau, aldus Kuipers. (ANP)