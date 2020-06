Espria boekt positief resultaat van bijna elf miljoen euro

Zorgconcern Espria heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit is bijna twee miljoen euro hoger dan de begrote 8,9 miljoen euro. De totale omzet bedroeg 757 miljoen euro, een groei van 4,5 procent.

De groei zat met name bij de verpleeghuiszorg en wijkverpleging, die respectievelijk 3,2 procent en 2,6 procent meer cliënten hielpen. De activiteiten in de ggz en gehandicaptenzorg lieten een lichte daling zien van respectievelijk 2,1 procent en 1 procent. Het rendement, uitgedrukt als percentage van de omzet, kwam uit op ruim 1,4 procent.

Samen

Wat Espria betreft is het positieve jaarresultaat samen te vatten in het motto “beter door samen”. “We geloven in de kracht van samenwerking als sleutel tot het behoud van goede zorg voor alle kwetsbare mensen”, reageert bestuursvoorzitter John Kauffeld.

Waardegedreven

Met dit doel voor ogen beweegt Espria steeds meer naar ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en waardegedreven zorg. Dit betekent onder meer continue verbetering van de zorg, vitale medewerkers en goed werkgeverschap, e-health en digitalisering en een gezonde bedrijfsvoering. Concrete punten in dit verband zijn het ontwikkelprogramma Merkbaar Beter, het Vitaliteitsplein en de nieuwe online leeromgeving voor medewerkers.

Espria bestaat uit de zorgorganisaties De Trans, Evean, GGZ Drenthe, Icare Verpleging en Verzorging, Icare Jeugdgezondheidszorg, Zorgcentrale Noord en Zorggroep Meander. In totaal telt he tconcenrn circa 17 duizend medewerkers, goed voor 9700 fte.