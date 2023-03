Etnische achtergrond speelt rol bij depressies, diabetes en hartkwalen

Dat is de conclusie uit grootschalig onderzoek door Amsterdam UMC en de GGD in de afgelopen tien jaar.

Zo heeft een op de vijf Turkse Amsterdammers symptomen van depressie, terwijl dat bij mensen met een Nederlandse achtergrond een op twintig is. Hart- en vaatziekten komen vaker voor bij mensen van Ghanese en Hindoestaanse komaf. Bij mensen met een Turkse en Ghanese achtergrond kampt ongeveer een op de drie met extreem overgewicht, bij Nederlanders is dat een op de tien. Het sterftecijfer van Nederlanders met een migratieachtergrond was in de eerste coronagolf anderhalf keer hoger dan onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En overmatige alcoholconsumptie is veel hoger onder Amsterdammers zonder migratieachtergrond.

Gezondheidsverschillen

De bevindingen staan in meer dan 150 studies die in de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd door Helius, een onderzoekscollectief van Amsterdam UMC en de Amsterdamse GGD. Er zijn grofweg drie aandachtsgebieden: mentale gezondheid, infectieziekten en hart- en vaataandoeningen. Het doel van het langdurige onderzoek onder 25.000 Amsterdammers is om de oorzaken van gezondheidsverschillen te achterhalen. Dat moet uiteindelijk helpen die verschillen te verkleinen. (Parool)