ETZ biedt alle afgestudeerde verpleegkundigen vast contract aan

Jaarlijks lopen zo’n 750 mbo- en hbo-studenten stage in het ETZ. In 2023 studeren naar verwachting 140 studenten verpleegkunde af. “Voor jonge professionals is het belangrijk dat zij zich in alle opzichten welkom voelen bij de start van hun loopbaan. Daarom is ons beleid afgestemd op het maximaal aannemen van studenten verpleegkunde na hun afstuderen”, verklaart Sacha van Dijk, beleidsadviseur Leerhuis in het ETZ.

Direct beschikbaar

De studenten krijgen de dag na het afstuderen een vast contract voorgelegd. De verpleegkundigen worden gestimuleerd om fulltime (36 uur) te gaan werken, maar ze mogen zelf het aantal contracturen bepalen. Het ETZ vult hiermee niet alleen openstaande vacatures in, maar biedt ook een onbepaalde tijd contract in de flexpool aan. “Medewerkers van het Leerhuis en de Flexpool begeleiden de nieuwe collega’s naar de verpleegafdeling waar ze aan de slag gaan”, vertelt Van Dijk. “We stimuleren alle afstudeerders om het arbeidscontract onmiddellijk in te laten gaan, zodat ze direct beschikbaar zijn tijdens de zomermaanden.”

Mede gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal vacatures, is het behoud van jonge professionals een belangrijk speerpunt voor het ETZ. “We bieden steeds meer maatwerk. Inzet is het realiseren van een langdurige, uitdagende werkrelatie met het ETZ”, aldus Van Dijk. Daarnaast werkt het ziekenhuis met Brabantse collega-ziekenhuizen samen aan het opleiden en behouden van personeel. Zo zijn er afspraken gemaakt over het begeleiden van verpleegkundigen die in een andere organisatie aan de slag willen of even in een ander ziekenhuis willen kijken. “We vinden het belangrijk dat de juiste verpleegkundige op de juiste plek werkt, en zo dus voor de zorg behouden.”