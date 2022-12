ETZ start vierde kwartaal 2023 met nieuwbouw

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg start in het vierde kwartaal van volgend jaar met nieuwbouw. Door de prijsstijging wordt de bouw in etappes uitgevoerd. Een acuut centrum en een kliniek met ruim 80 verpleegbedden is naar verwachting in 2026 gereed.

Voor de nieuwbouwplannen is circa 150 miljoen euro gecalculeerd. “Als we het oorspronkelijke plan nu zouden realiseren, kost dat ruim 24 miljoen meer dan begroot”, licht ETZ-bestuurder Gerard van Berlo toe. Door de oplopende bouwkosten, rentestijging en onvoorziene prijsstijgingen zijn de bouwplannen van ETZ op de schop gegaan.

Etappes

De bouwplannen blijven ongewijzigd, maar worden nu meer in etappes uitgevoerd. De oplevering van de nieuwe parkeergarage is uitgesteld van 2026 naar 2031. Het ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheden voor alternatieve parkeerplaatsen tot die tijd. In 2026 moet op locatie ETZ Elisabeth een nieuw acuut centrum met zes operatiekamers en een aantal IC-bedden staan. Ook komt er een nieuwe kliniek met zes verdiepingen en ruim tachtig verpleegbedden. “Dat is veertig bedden minder dan oorspronkelijk gepland. Twee lagen van de nieuwe kliniek blijven leeg om de bouwkosten te drukken”, aldus Wessel Griffioen, manager vastgoed en nieuwbouw.

“De huidige onzekere omstandigheden dwingen ons om onze bouwplannen enigszins te herzien. We willen geen onverantwoorde risico’s nemen. Door de plannen op deze manier aan te passen, kunnen we de concentratie van spoed- en verpleegzorg op locatie ETZ Elisabeth zoals gepland in 2026 realiseren”, zegt Van Berlo. Het voornemen is om op het dak van de kliniek een heliplatform te realiseren voor de traumahelikopter. In 2031 worden ook een tweede nieuwe kliniek, een volledig nieuw OK-complex en een nieuwe afdeling Radiologie gerealiseerd. Daarnaast worden de twee lege verdiepingen van het eerste kliniekgebouw afgebouwd in 2031. De eerste spade gaat naar verwachting eind 2023 de grond in. Stip op de horizon is een volledig vernieuwd ziekenhuis in 2040/2050.