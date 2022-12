ETZ verhoogt zorgdrempel, ‘ziekenhuis is geen supermarkt’

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gaat de drempel voor een verwijzing naar het ziekenhuis verhogen om de groeiende stroom patiënten in te dammen. Behandelingen moeten medisch noodzakelijk en anders worden patiënten niet geholpen, vertelt Anita Wydoodt in gesprek met het Eindhovens Dagblad .

“We willen de zorg openhouden voor echt zieke mensen en daarom moet het echt anders”, aldus Wydoodt. “Het ziekenhuis is geen supermarkt waar iedereen naar eigen inzicht iets kan kopen.” Zij benadrukt ook dat er soms kostbare tijd wordt verspild aan patiënten die eigenlijk niet in het ziekenhuis hoorden.

Zelfredzaamheid

De bestuurder doet een beroep op mensen zelf om minder veeleisend en meer zelfredzaam te zijn. Artsen besteden nog te vaak hun tijd aan niet medisch noodzakelijke behandelingen, vindt het ziekenhuis. Een voorbeeld is een mri bij rugklachten. Kaakchirurg en oncoloog Andy van Veen legt uit dat eigenlijk al langer bekend is dat de beste remedie pijnstilling en even wachten is. “Een reumatoloog kan ook niet altijd die gewrichtspijn verhelpen.”

Huisartsen

Het ziekenhuis doet dit in samenwerking met de huisartsen. Leonie Tromp, huisarts en medisch directeur van huisartsenorganisatie PrimaCura, vertelt dat specialisten van het ziekenhuis huisartsen helpen met digitale adviezen en telefonische consulten om het niet-doorverwijzen naar het ziekenhuis te onderbouwen.