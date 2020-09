ETZ zet verplichte bezoekerspas in om agressie tegen te gaan

Dat meldt het ETZ op 9 september via haar website. Het verscherpte toegangsbeleid gaat op 14 september in. De proef beperkt zich voorlopig tot de locatie Elisabeth. Bezoekers moeten bij een van de balies een badge halen om toegang te krijgen tot een bepaalde verpleegafdeling. Om te voorkomen dat bezoek elkaar toch kruist in de verpleegtoren en er te veel mensen op de verpleegafdeling zijn, is er een speciaal systeem ontwikkeld. Elke bezoeker krijgt een ‘coronaproof’ badge met een kamernummer. Zo ziet de verpleegkundige meteen of een bezoeker veilig de verpleegafdeling op kan.

Het verpleegkundig personeel van het ETZ heeft te maken met toenemende – vooral verbale – agressie, zoals vervelende discussies en verwensingen als ze bezoekers aanspreken op de coronaregels. Ook het feit dat er minder bezoekers toegelaten kunnen worden vanwege de anderhalve meter afstand, roept veel weerstand op.

Het ziekenhuis beseft dat de uitgifte van badges geen waterdicht systeem is. Het ziekenhuis is een open gebouw en de verpleegafdelingen blijven op verschillende manieren bereikbaar. Het ETZ hoopt met de actie bezoekers meer bewust te maken. Het is nog niet bekend hoe lang het experiment gaat duren.

Uit een enquête van NU’91 blijkt dat in heel Nederland zestig procent van de medewerkers in de zorg te maken krijgt met meer agressie: schreeuwen, schelden, spugen, kleineren. Dat is vaak omdat bezoekers en patiënten weigeren zich te houden aan coronamaatregelen. Een kwart van het personeel ervaart fysiek geweld.