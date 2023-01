EU-landen willen passagiers uit China voor vertrek testen

De EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een “gecoördineerde aanpak” van de coronagolf in China. Het overgrote deel van de EU-landen is voorstander om reizigers uit China te testen op corona voor vertrek.

Gezondheidsofficials uit de EU-landen zijn dinsdag bijeengekomen voor overleg. Zij kwamen verder overeen dat afvalwater uit vliegtuigen moet worden onderzocht op virusdeeltjes en dat de lidstaten het binnenlands toezicht moeten aanscherpen. Dat meldt Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) op Twitter. Op woensdag is er opnieuw overleg over de maatregelen.

Coronavarianten uit China

De crisisvergaderingen werden belegd in de nasleep van China’s besluit om het strenge zerocovidbeleid te ontmantelen. Hierdoor is de vraag naar vluchten vanuit China naar andere delen in de wereld flink toegenomen. In de EU wordt gevreesd dat door de toename van het aantal passagiers uit China nieuwe coronavarianten Europa binnenkomen waartegen de huidige vaccins niet bestand zijn. Bovendien zijn er zorgen over de betrouwbaarheid van de Chinese coronacijfers.

Regels aanscherpen

Een aantal EU-landen had al op eigen initiatief de regels aangescherpt voor reizigers uit China. Zo werden in Frankrijk bijvoorbeeld PCR-testen verplicht bij aankomst en België en Oostenrijk willen het afvalwater van vluchten uit China onderzoeken. Spanje heeft de 3G-regel ingevoerd, waarbij reizigers uit China gevaccineerd, getest, of genezen moeten zijn. Nederland geeft reizigers uit China vanaf woensdag de mogelijkheid een gratis zelftest te doen bij aankomst op Schiphol. (ANP/Skipr)