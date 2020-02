EU-ministers vrezen tekort medicijnen door coronavirus

Minister Bruins (Medische Zorg) krijgt bijval van Europese collega’s voor zijn zorgen over de aanvoer en distributie van medicijnen door het nieuwe coronavirus. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Brussel van de EU-ministers van Volksgezondheid over een aanpak tegen de verspreiding van het virus.

Antibiotica

“Tekorten kunnen een probleem worden voor alle EU-landen”, waarschuwde Bruins. Zijn Duitse collega Jens Spahn wees op de mogelijke gevolgen van de stillegging in China van de productie van belangrijke werkzame stoffen voor geneesmiddelen, waaronder antibiotica. Volgens Spahn kan de EU al “binnen enkele weken” aanlopen tegen tekorten.

Evalueren

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) zei dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bezig is de situatie te evalueren voor wat betreft de voorraad farmaceutische ingrediënten en eindproducten voor de Europese markt. “Tot nu toe heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen in de EU”, zei ze. “Maar we blijven waakzaam en als de situatie verandert grijpen we in.”

In Europa

Bruins maakt zich langer zorgen over de “kwetsbare” afhankelijkheid van productielocaties voor medicijnen in met name China en India. “Ik vind dat we bijvoorbeeld medicijnen veel vaker weer in Europa moeten maken”, zei hij voor vertrek naar Brussel. Hij wil geen nee hoeven te verkopen aan mensen die medicijnen komen halen bij de apotheek.

Wat betreft de mogelijke oorzaak van het virus, handel in wilde dieren op Chinese markten, vindt Bruins het belangrijk dat daar internationaal over wordt gesproken. De minister vindt verder dat Nederland het goed heeft geregeld met de invullijst van de GGD voor iedereen die uit China naar ons land komt. Over een uniforme Europese vragenlijst voor reizigers, zoals Duitsland bepleit, is hij terughoudend.