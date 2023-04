Eunice van Zomeren is per 1 augustus de nieuwe directeur van de christelijke vereniging van zorgaanbieders Reliëf.

Zij zal Trijntje Scheeres-Feitsma opvolgen, die vanaf 1 juli aangesteld werd als interim directeur. Eunice van Zomeren is nu nog werkzaam bij Neboplus, waar zij voorzitter van de raad van bestuur is.

Van Zomeren: “Mijn passie is om eraan bij te dragen dat mensen tot hun recht komen, of ze nu jong zijn of stokoud, een mens blijft waardevol. Ik hoop dat aan het team van Reliëf en aan de hele vereniging door te kinnen geven.”