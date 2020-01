Europa is klaar om te reageren op het coronavirus, als het hierheen komt. Dat zegt de Belg Herman Goossens, die de leiding heeft over een Europese commissie om ziekte-uitbraken tegen te gaan (Prepare Outbreak Mode Committee).

Goossens zegt dat er geen enkele regio zo goed is voorbereid op het coronavirus als Europa. “Europa heeft de nodige structuren en middelen om klaar te staan als er zich een pandemie voordoet. Ik heb nog nooit zo’n snelle reactie en samenwerking gezien als bij de uitbraak van het coronavirus.”

In China zijn al zeker 440 besmettingen geconstateerd. Er zijn negen mensen aan het virus overleden. Ook in Japan, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea en de Verenigde Staten is het virus bij mensen vastgesteld.