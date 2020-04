Europa stelt strengere wetgeving voor medische hulpmiddelen uit

De wet, die in 2017 werd aangenomen, zou 26 mei in werking treden. De MDR bepaalt onder meer dat bepaalde medische hulpmiddelen voortaan in een andere categorie vallen. Daardoor zouden ze in sommige gevallen opnieuw gekeurd moeten worden door een notified body. Dat kan van toepassing zijn op zowel fysieke als digitale hulpmiddelen.

Zorgen om gevolgen

Het invoeren van de wet deed veel stof opwaaien, zo waarschuwden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medisch Centra (NFU) eerder voor een tekort aan medisch materiaal als gevolg ervan. .

Lidstaten moeten nog instemmen

Vanwege de coronapandemie diende de Europese Commissie eind maart een voorstel in om de MDR een jaar uit te stellen. Het Europees Parlement heeft daar nu mee ingestemd. De lidstaten moeten er nog hun akkoord geven op het uitstel. De verwachting is dat dit voor eind mei gebeurt.