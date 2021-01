Europese Unie steekt ruim vijf miljard in post-covid zorg

Onder de noemer ‘EU4Health’ maakt de Europese Unie vijf miljard euro vrij om de zorg in de lidstaten te ondersteunen. De subsidie is primair bedoeld om problemen als gevolg van de covid-epidemie te ondervangen, maar moet op termijn bijdragen aan een veerkrachtiger zorgstelsel. Het programma voorziet onder meer in het aanleggen van strategische reserves van medicijnen, hulpmiddelen én arbeidskrachten, die in noodgevallen binnen de EU kunnen worden ingezet.

Met een totale begroting van 5,1 miljard euro is EU4Health het grootste subsidieprogramma dat de Europese Unie ooit heeft opgezet voor de zorg. Naast het aanleggen van crisisvoorraden in middelen en menskracht wil de EU mogelijke bedreigingen voor de volksgezondheid scherper gaan volgen.

Transformatie

Ook wil de EU de verschillende zorgstelsels helpen bij de voorbereiding op toekomstige uitdagingen. De EU denkt daarbij aan preventie en gezondheidsbevordering in een vergrijzende bevolking, digitale transformatie van de zorg en verbeterde toegang tot de zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Groener

Daarnaast wil de EU zich inzetten voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen en medische hulpmiddelen. Ook maakt de EU zich sterk voor een behoedzame en efficiënte inzet van antibiotica. Ten slotte wil de EU medische en farmaceutische innovatie stimuleren in combinatie met duurzame, groenere productiemethoden.

Nieuw hoofdstuk

De toewijzing van middelen is in principe goed gekeurd door zowel de Europese Commissie als het Europese parlement. Europees Commissaris Stella Kyriakides voor Gezondheid en Voedselveiligheid juicht het daadkrachtige optreden van de vertegenwoordigende lichamen toe. “Met een budget van 5,1 miljard euro zal EU4Health helpen de crisisparaatheid van de Europese zorg te verbeteren. EU4Health opent een nieuw hoofdstuk in het Europese zorgbeleid en stuurt een duidelijk signaal naar alle Europeanen dat we volksgezondheid en de zorgen op dit terrein zeer serieus nemen.”

Meer Europa in zorg

“De financiële vertaling van EU4Health is een tastbaar bewijs dat de Europese gedachte óók in de zorg werkelijkheid begint te worden”, zegt Margarítis Schinas, vice-voorzitter van de commissie voor bevordering van de Europese manier van leven. “We zetten nu concrete stappen naar meer samenwerking en afstemming en meer Europa in de zorg.”

Concrete prioriteiten

Zowel landen als zorgorganisaties en non-gouvernementele organisaties kunnen zich in de loop van 2021 inschrijven voor het subsidieprogramma, dat in principe tot en met 2027 loopt. In het eerste jaar zal de nadruk liggen op het bevorderen van pandemiebestendigheid. Andere concrete prioriteiten zijn het verhogen van de vaccinatiegraad, het terugdringen van infecties als gevolg resistente bacteriën en de strijd tegen kanker. Met het oog op dit laatste wil de EU het werk van de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziektes verder bevorderen.

Een gedetailleerd werkprogramma volgt later dit jaar als het Europese Parlement en de commissie definitief akkoord gaan met de onderliggende wetsteksten.