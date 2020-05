Euthanasiecentra kunnen weer opstarten, wel extra wachttijden

Door de coronacrisis moest ook het Expertisecentrum voor Euthanasie half maart het werk stilleggen. Vanaf vandaag, 13 mei, wordt het werk weer hervat. Mensen die kiezen voor een waardig levenseinde moeten wel rekening houden met extra wachttijd. En alleen in Zuid-Holland wordt de euthanasiezorg pas een week later opgestart.

Dat maakt het Expertisecentrum woensdag bekend. De patiëntenstop wordt opgeheven. Op 17 maart werd die afgekondigd, omdat het centrum niet de beschikbaarheid van zorgverleners kon garanderen.

Begrip voor wachttijd

Vanaf vandaag, 13 mei, staat het Expertisecentrum (in alle provincies behalve Zuid-Holland, waar pas 20 mei gestart wordt) weer open voor nieuwe verzoeken. Wel wordt begrip gevraagd voor extra wachttijd, omdat er 20 procent minder ambulante artsen en verpleegkundigen beschikbaar zijn en het centrum ook nog maar met vier psychiaters kan werken.

Minder artsen beschikbaar

“We hebben fors minder artsen en verpleegkundigen beschikbaar. Een deel van de medewerkers is zelf kwetsbaar en anderen werken ook elders in de gezondheidszorg. Zij moeten de prioriteit leggen in de directe coronazorg en bij de opstart van de reguliere zorg”, vertelt Steven Pleiter, bestuurder van het Expertisecentrum. “De wachttijd is dus langer dan wenselijk.”

Minder euthanasie

In de weken van 17 maart tot 11 mei werd veel minder vaak euthanasie verleend. Het bleef beperkt tot 90 keer, ongeveer 35 procent minder dan normaal. “Het beperken van de euthanasiezorg was onvermijdelijk en pijnlijk”, schrijft Pleiter.

De euthanasiezorg wordt stapsgewijs opgestart. Vanaf 30 april zijn alweer hulpverzoeken die voor 17 maart waren aangemeld hervat. Nu volgen verzoeken van de afgelopen weken.

Het Expertisecentrum is alleen in de ochtend bereikbaar, zodat de zorgverleners hun handen vrij hebben in de middag voor het behandelen van dossiers en het zoeken van ambulante teams voor patiënten. “Wij verzoeken hulpvragen alleen te bellen als het echt niet anders kan.”