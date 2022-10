Experiment heruitgifte ongebruikte medicijnen succesvol

Jaarlijks verdampt minstens 100 miljoen euro aan weggegooide ongebruikte medicijnen. Daarom onderzoekt Radboudumc de mogelijkheid tot heruitgifte. De eerste resultaten zijn positief: tijdens de eerste proef is zo’n 600.000 euro aan medicijnkosten bespaard. Dat meldt onderzoeker Charlotte Bekker in een interview met NU.nl .

Bekker werkt in de proef met vier ziekenhuizen en ruim duizend kankerpatiënten samen om heruitgifte van ongebruikte medicijnen mogelijk te maken.

Wetgeving

Ondanks de kansen, zitten er diverse haken en ogen aan heruitgifte van onaangeroerde medicijnen, waaronder strenge wet- en regelgeving. De onderzoekers van het Radboudumc werken daarom met apothekers samen voor een kwaliteitsbeoordeling van de ongebruikte medicijnen. “Zodra we de kwaliteit kunnen garanderen, hoop ik dat het mogelijk is om de wettelijke belemmering weg te nemen”, vertelt Bekker aan NU.nl.

Positieve resultaten

Begin volgend jaar is het onderzoek afgerond. De eerste resultaten zijn positief. Tijdens de eerste proef is zo’n 600.000 euro aan medicijnkosten bespaard. Daarom onderzoekt Bekkers of de aanpak uitgerold kan worden voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Lees ook op Zorgvisie: Het succes van PharmaSwap: ‘Schaalbaarheid is key’