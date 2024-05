Experimenten van start naar betere samenwerking jeugdhulp en ggz

Soms hebben ouders van kinderen die jeugdhulp krijgen zelf psychische problemen. “Om deze kinderen goed te helpen, is het ook nodig te werken aan de psychische problematiek van de ouder(s)”, aldus ZonMw. Voor ouders die in behandeling zijn in de volwassenen-ggz is het goed om na te gaan wat zij nodig hebben om hun ouderrol te vervullen. “Het is echter nog lang niet vanzelfsprekend dat organisaties in de volwassenen-ggz en jeugdhulp hierin met elkaar samenwerken.”

Pilots

Recent zijn er zes pilots gelanceerd om de samenwerking te verbeteren. Onder meer in de geboortezorg, zorg in de jeugdbescherming, gezinnen waarbij sprake is van huiselijk geweld en casuïstiek rondom kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP). Met een overkoepelend actieonderzoek wil ZonMw de samenhang tussen de pilots versterken, de geleerde lessen ophalen en de succesfactoren breed delen.