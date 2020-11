Experts pleiten voor vaccinatiecampagne

Volgens De Groot wordt het een opgave jongvolwassenen ervan te overtuigen zich te laten vaccineren. “Dat is een zorgpunt en een probleem. Een deel heeft door hun gedrag laten zien corona niet zo serieus te nemen. Dat is een aanzienlijke groep. Om die te bereiken zal een goede communicatiestrategie nodig zijn.”

Gevoel van onaantastbaarheid

Jongeren wanen zich onaantastbaar en denken mogelijk dat de bijwerkingen erger zijn dan de kwaal en laten het afweten, signaleert de vaccinoloog. Om hen te bereiken zou de overheid een omvangrijke campagne moeten uitrollen. “Er zijn voorbeelden nodig die aansprekend zijn en die laten zien dat het hip en cool is om je laten vaccineren. Dat je daarmee ouders en grootouders beschermt die mogelijk kwetsbaar zijn.”

Eigen belang

Vaccineren is ook in hun eigen belang, zegt viroloog Ab Osterhaus. “Dat is in de voorlichting erg belangrijk. De boodschap zou kunnen zijn: ’Hé jongens, als je meedoet dan kun je de kroeg weer in!’ Dat zal jongeren moeten aanspreken. Want als we een groepsimmuniteit van minimaal 70 procent bereiken, dan wordt alles veel makkelijker en kunnen veel beperkingen er uiteindelijk weer af.”

Groeiende twijfels over vaccinatie

De Groot erkent dat er groeiende twijfels zijn rond vaccinatie, waardoor de vanzelfsprekendheid om een prik te halen onder druk staat. “Een heikel punt. Dat moet zeer serieus worden genomen. Mensen vertrouwen het niet. Dat komt omdat er ook binnen de medische vakgroep mensen zijn die zich kritisch uitlaten over onderdelen van het vaccinatieprogramma. Dat wordt door het publiek en jongeren opgepakt. Daar kun je niet omheen.”

Complotdenkers en antivaxxers

Osterhaus vreest dat complotdenkers milde bijwerkingen van een vaccin aangrijpen om die uit te vergroten en de bereidheid om te vaccineren afneemt. “Er worden nu 38 vaccins bij de mens getest. Er zal er echt wel een tussen zitten die iets meer milde bijwerkingen geeft. Er wordt daarom altijd een kosten-batenafweging gemaakt bij toelating. Dat geldt voor elk vaccin. Vooral de complotdenkers en antivaxxers zullen bij de minste bijwerking erbovenop duiken. Daar zit mijn grootste zorg. Het uiteindelijke doel is terug te gaan naar de normale samenleving en daarbij is vaccinatie een zeer belangrijk wapen.” (ANP)