Experts RIVM: later beginnen met vaccineren geen groot verschil

Dat Nederland later dan andere landen begint met vaccineren tegen corona, is voor de totale sterfte niet heel bepalend, zeggen Hans van Vliet en Jaap van Delden van het RIVM tegen De Telegraaf. “Een week meer of minder maakt geen groot verschil”, aldus Van Vliet van het Rijksvaccinatieprogramma tegen de krant.

“Sterker nog: als je vroeg begint maar daarna geen vaart maakt, kan de sterfte wel eens hoger uitvallen dan als je later begint en snel vaccineert”, zegt Van Vliet. Allebei begrijpen ze de kritiek op het beleid, aldus De Telegraaf. Maar de Nederlandse achterstand wordt volgens hen wel erg sterk benadrukt. “Met man en macht wordt eraan gewerkt om de hele bevolking in te enten.”

Latere inzet Pfizer

Zoals veel landen ging ook Nederland er bovendien lang vanuit dat niet het Pfizer-vaccin, maar het vaccin van AstraZeneca, oftewel het Oxfordvaccin, als eerste de eindstreep zou halen, leggen Van Vliet en Van Delden uit. “Aanvankelijk dachten we: het middel van Pfizer zetten we later in, op de GGD-locaties met de grote aantallen. Tegen die tijd hebben we de ouderen al gevaccineerd via de grieproute. Maar nu blijkt het niet lekker op elkaar te passen.” Het Pfizer-vaccin moet bewaard worden op zeer lage temperatuur en wordt bovendien in grote doses geleverd. Daardoor is het niet gemakkelijk in verpleeghuizen te gebruiken.

Vaccinatiestrategie omgegooid

Ook in een interview met NU.nl zeggen de twee dat men eerst dacht grotendeels via de structuur van het jaarlijkse griepvaccin te kunnen werken. “Vanuit die gedachte is het heel logisch om te zeggen: we gebruiken het AstraZeneca-vaccin via de infrastructuur waar we in Nederland al veel ervaring mee hebben”, aldus Van Vliet tegen de nieuwssite. Toen bleek dat het Pfizer-vaccin eerder kwam, moest het RIVM de vaccinatiestrategie omgooien, aldus NU.nl.

‘De wereld is niet voorspelbaar’

Van Delden, programmadirecteur vaccinatie Covid-19: “Het is bijsturen op de informatie die je krijgt. Ik zou het liefst één verhaal vertellen: zo gaan we het doen en klaar, maar dat is niet voor elkaar te krijgen omdat de wereld niet voorspelbaar is.” (ANP)