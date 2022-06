Expertteam Covid: geen garantie dat ziekenhuizen niet volstromen

Bij een nieuwe coronapandemie kan niet worden voorkomen dat ziekenhuizen opnieuw vollopen, staat in een advies aan zorgminister Ernst Kuipers over optimale ziekenhuiszorg in tijden van corona. Beperkende maatregelen die de samenleving raken, zijn wellicht opnieuw nodig als de druk op de zorg bij een nieuwe coronagolf weer (te) groot wordt.

Het voorkomen van een nieuwe coronagolf, door bijvoorbeeld vaccinaties, blijft daarom belangrijk, aldus de experts. Wel kan een aantal maatregelen in de zorg worden genomen om beter om te gaan met een eventuele groei van het aantal flink zieke covidpatiënten. Deze zijn gericht op beperking van de instroom, het bevorderen van doorstroom en het vergroten van uitstroom van patiënten uit ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Geen extra personeel

De deskundigen gaan er in hun adviezen van uit dat er in een volgende coronacrisis geen extra personeel beschikbaar is. Via slimme oplossingen moeten de huidige medewerkers meer zorg aan patiënten kunnen geven dan nu. “Daarbij hoort onvermijdelijk dan ook dat er soms verschuiving van zorg moet plaatsvinden en er op andere plekken soms minder zorg geleverd zal worden”, schrijven ze in hun rapport.

Beter in de gaten houden

De druk op de zorg moet beter in de gaten worden gehouden en beter inzichtelijk worden gemaakt dan tijdens de vorige coronacrisis. Landelijke spreiding van patiënten over ziekenhuizen, zoals dat ook in eerdere coronaperiodes gebeurde, moet blijven. Covidpatiënten moeten zo kort mogelijk in het ziekenhuis blijven, en zodra het kan met bijvoorbeeld zuurstof en monitoring door huisarts of thuiszorg in de eigen woning verder werken aan genezing.

Centrale landelijke regie

Als de zorgverlening in het nauw dreigt te komen, is centrale landelijke regie en sturing op toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg onontbeerlijk. Een gezaghebbend persoon met mandaat om keuzes voor de zorg te maken, moet daarbij de leiding krijgen. “Door centrale regie en sturing neemt de snelheid van handelen en de effectiviteit van maatregelen toe.” Ziekenhuiskoepels en zorgverzekeraars moeten voor september financiële afspraken maken, voor het geval de landelijke zorgcontinuïteit ernstig in gevaar komt en gezamenlijke afspraken nodig zijn, staat in het advies. (ANP)