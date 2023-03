Extra geld Helder voor opleiding meer wijkverpleegkundigen

Om snel meer medewerkers in de wijkverpleging op te leiden en bij te scholen, stelt het kabinet voor de komende drie jaar in totaal 150 miljoen euro beschikbaar.

Minister Helder (Langdurige Zorg) heeft daartoe vrijdag een investeringsakkoord ondertekend met ActiZ, V&VN, Zorthuisnl en ZN. Er is een groeiend tekort aan wijkverpleegkundigen. Als er geen extra maatregelen worden getroffen, loopt dat tekort volgens het ministerie van VWS op tot 10.500 in 2027.

“Verpleegkundigen en verzorgenden zijn het kloppende hart van de zorg in de wijk”, aldus Helder. ‘We worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom zullen we in de toekomst ook meer zorg thuis krijgen.”

Dit vraagt volgen haar om meer van de wijkverpleging. “Zij heeft een centrale rol bij het organiseren van zorg dichtbij. Een rol die in de toekomst nog belangrijker wordt dan die nu al is. Daarom investeren we met dit akkoord in het opleiden van de wijkverpleegkundigen van de toekomst.”

