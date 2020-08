‘Extra stappen nodig om virus in te dammen’

Met de voorzitters bespreken de ministers De Jonge en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat mogelijk is. Het aantal nieuwe ziektegevallen verschilt sterk per regio. Mogelijk moeten er volgens de minister maatwerkoplossingen in het land komen. “Wij gaan vanavond eerst de cijfers en de verschillen duiden.”

Persconferentie

Dinsdagochtend komen de meest bij de coronacrisis betrokken ministers weer samen voor overleg. Aan het begin van de avond maken premier Rutte en De Jonge in een persconferentie bekend welke maatregelen er extra nodig zijn.

Stok achter de deur

Ook het wel of niet verplichten van een quarantaine staat maandagavond op de agenda. Veel burgemeesters willen graag een stok achter de deur om mensen te kunnen opleggen dat zij zich moeten afzonderen. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen hoort vanuit heel het land signalen dat mensen die in risicogebieden zijn geweest niet thuis willen blijven of dat zij bijvoorbeeld zich niet de volle twee weken hieraan houden. Bovendien geven zieken minder snel hun contacten op voor het bron- en contactonderzoek. Bruls: “Ik zou graag proefsgewijs willen kunnen controleren of iemand thuis zit. Dat kan betrekkelijk overzichtelijk.”

“Ik zou wel iets achter de hand willen hebben. Dat je, zeg het deftig, een sanctie kunt opleggen”, aldus burgemeester Jan van Zanen van Den Haag in een reactie. (ANP)