Extreme drukte in ziekenhuizen door gladde stoepen en straten

Sommige ziekenhuizen hadden het vrijdag extreem druk door de gladheid. De afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) kregen veel meer patiënten binnen dan gebruikelijk. De patiënten gingen onderuit tijdens het lopen of fietsen, of kregen een ongeluk met de auto.

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem was een van de ziekenhuizen die het extreem druk had. “Gladheid zorgde voor enorm veel breuken van met name enkels”, aldus een woordvoerster. Collega’s moesten overwerken en extra mensen werden opgeroepen om de patiënten te helpen.

Dat was ook het geval in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. Dat ziekenhuisbeleefde “een extreem drukke avond, nacht en ochtend. We zien veel mensen langskomen met polsbreuken doordat ze gevallen zijn.” Ook het ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft had het in de nacht van donderdag op vrijdag en vrijdagochtend “drukker dan normaal op onze spoedeisende hulp door de gladheid in de regio. Zo’n veertien mensen bezochten na een valpartij onze SEH, voornamelijk met hoofdletsel of pols-, enkel- en heupfracturen.”

Het Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) in Goes kreeg tussen donderdagavond en vrijdagochtend “zeker twintig patiënten op de spoedeisende hulp met klachten naar aanleiding van de gladheid. Je kunt daarbij denken aan vallen op het hoofd en aan hand-, pols-, heup-, been- en rugletsel”. De spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis in Den Haag behandelde vrijdagochtend 25 mensen die slachtoffer van de gladheid waren geworden. “Het gaat met name om hoofdletsel en botbreuken. Dit is drukker dan normaal, dit is niet wat we normaal gesproken op een vrijdagochtend zien”, zegt een woordvoerder. Het Haagse ziekenhuis zet zaterdag extra mensen in, bijvoorbeeld om gips te zetten, omdat het rekening houdt met een nieuwe toestroom van gewonden.

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder kreeg afgelopen avond en nacht “40 procent meer aanbod op de spoedeisende hulp dan op een normale dag. Het gaat hierbij met name om letsel na een valpartij. Je kunt hierbij denken aan verschillende soorten botbreuken (heup, enkel, polsen) en kneuzingen. We zien op dit moment vooral veel heupkomfracturen.” Ook het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda had het druk met slachtoffers van de gladheid.

In andere ziekenhuizen bleef het relatief rustig. Zo zegt het ziekenhuis Amphia in Breda dat de spoedeisende hulp, net als donderdag, “geen extra toeloop heeft gehad”. Bij het Radboudumc in Nijmegen meldde zich donderdag niemand met problemen na een valpartij, vrijdagochtend stond de teller op één gevallen fietser. Ook in het St Jansdal in Harderwijk kreeg de spoedeisende hulp niet veel extra patiënten te verwerken vanwege de gladheid.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen behandelde afgelopen nacht iets meer “gebroken onderdelen” dan in de afgelopen dagen, “maar het valt reuze mee, mensen lijken goed voorbereid op de gladheid”. (ANP)