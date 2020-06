Failliete leverancier Hulpmiddelencentrum maakt doorstart

Door de overname kan de dienstverlening aan de 50.000 klanten van het bedrijf worden voortgezet. Minder goed nieuws is er voor het personeel: van de 370 werknemers behouden er minder dan de helft, slechts 150, hun baan, meldt RTL Nieuws.

Financieel wankel

In de afgelopen jaren is het Hulpmiddelencentrum gegroeid tot de op twee na grootste medische hulpmiddelen leverancier van Nederland. De meeste hulpmiddelen werden via gemeenten aan de gebruikers geleverd in de context van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het bedrijf was echter al jaren financieel wankel, en door een mislukt automatiseringsfailliet ging het Hulpmiddelencentrum in april failliet.

Hectische weken

In mei meldden Kersten en Value8 de overneming te willen overnemen. Kersten-topman Bas Alberts. “De afgelopen weken waren zeer hectisch“, zegt Kersten-topman Bas Alberts. “We hebben met man en macht aan het doorstartplan gewerkt en het is geweldig dat nu de handtekeningen zijn gezet.” Door de overname stijgt de jaaromzet van Kersten tot 50 tot 55 miljoen euro.”