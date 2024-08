Failliete Zorg van Toen overgenomen door andere zorgaanbieder

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had kritiek op de instelling omdat er volgens haar niet aan alle kwaliteitseisen werd voldaan. Dat meldt rtv Drenthe.

Locatie Donderen

Zorggroep BOAT neemt de activiteiten van de failliete zorginstelling over. Dat is in Donderen, maar ook in Drachten, De Bilt en Tienray. De IGJ, NZa, Zilveren Kruis en VGZ gaven toestemming voor de overname.

In Donderen verbleven twaalf ex-verslaafden met psychiatrische problemen. Na het faillissement konden de bewoners daar wel blijven. BOAT gaat de huidige cliënten verplaatsen. Ook gaat de zorggroep nog bekijken voor welke doelgroep deze locatie in aanmerking komt.