Farmaceut kan het land in één maand vaccineren

Heel Nederland kan in één maand gevaccineerd worden, als we het niet aan Hugo de Jonge, GGD en de wetenschappers van het RIVM overlaten. “Laat het over aan de farmaceutische bedrijven die dit werk dagelijks doen”, zegt Peter de Jong, bestuursvoorzitter van Brocacef Groep.

De Jong ergert zich aan het slappe tempo waarin ons land wordt gevaccineerd, is te lezen in Farma-magazine. “Wat maken we er een puinhoop van.” De grootste fout die Hugo de Jonge volgens De Jong maakt, is de vaccinatie overlaten aan het RIVM. “Dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Die wetenschappers zijn niet ingesteld op efficiëntie, op logistieke oplossingen en maken geen gebruik van bestaande logistieke kanalen en experts.”

Professionele infrastructuur

“VWS, RIVM en de GGD, ze kúnnen het niet, zo laten de cijfers zien”, vervolgt De Jong. Volgens hem zijn er in Nederland meer dan genoeg bedrijven die gespecialiseerd zijn in de logistiek rondom medicijn vervoer. Zij kunnen het vaccin snel, goedkoop en met de nodige zorg distribueren.

Diepgevroren medicatie

De Jong is bestuursvoorzitter van Brocacef Groep. Zijn 5.500 medewerkers komen dagelijks bij de GGD, ziekenhuizen, verpleeghuizen en apothekers. “Het is voor ons geen enkele moeite om met onze busjes die ook diepgevroren medicatie vervoeren alle 4000 huisartsen om 7.30 in de ochtend van vaccins te voorzien. Als huisartsen dan tussen 8.00 en 17.30 uur gemiddeld 500 vaccins toedienen, kunnen we binnen een maand iedereen vaccineren. Mits er voldoende vaccins zijn.”

Landsbelang

Maar De Jong is een roepende in de woestijn. Al in maart vorig jaar hebben de groothandels in medicijnen hun diensten aangeboden aan het ministerie van VWS. “Nee, niet om geld te verdienen, uitsluitend om het landsbelang. We willen onze bijdrage leveren aan dit wereldwijde enorme probleem en zorgen dat de winkels en scholen weer open kunnen, de horeca en de evenementen weer gaan draaien. Maar er wordt niet naar ons geluisterd. De overheid kiest ervoor om uitsluitend met het RIVM en GGD’s te werken. Laat ons, de markt, meedoen. Wij zijn er klaar voor.”