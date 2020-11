Farmaceuten en kranten beboet om reclame medicijnen

Daarbij werden vijftien overtredingen vastgesteld, onder meer voor verboden reclame voor geneesmiddelen op recept, gericht op publiek. Maar ook voor persberichten en publicaties gericht op artsen. “Ook is er verboden gunstbetoon geconstateerd, bijvoorbeeld omdat een fabrikant geld of goederen aanbood met het doel de verkoop van het geneesmiddel te bevorderen”, aldus de IGJ.

Overeenkomsten met artsen

De marketingactiviteiten van de farmaceutische bedrijven gingen over meerdere geneesmiddelen of ziektebeelden zoals astma-, cholesterolverlagers, diabetes- of kankermedicijnen. Daarbij werd gekeken naar reclame-uitingen, variërend van persberichten in kranten, publicaties voor artsen, geschenken tot overeenkomsten met artsen.

Om welke farmaceutische bedrijven, communicatiebureaus of media het gaat, wil de inspectie niet zeggen. “De inspectie vindt het vooral belangrijk dat bekend wordt dat reclame maken voor geneesmiddelen aan regels is gebonden.”

Ongewenste beïnvloeding

Farmaceutische bedrijven zetten bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen verschillende marketing- en salesactiviteiten in. Maar deze activiteiten kunnen volgens de IGJ leiden tot ongewenste beïnvloeding van beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld artsen of anderen die medicijnen mogen voorschrijven. “Een geneesmiddel moet altijd op de juiste (medische) overwegingen worden voorgeschreven. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een goed geneesmiddel krijgt waar hij beter van wordt, en niet waar de arts voordeel bij heeft.” (ANP)