Femke Merel van Kooten, initiatiefnemer van de zorgbonus, nieuwe voorzitter NU’91

Vakbond NU’91 heeft Femke Merel van Kooten aangesteld als tijdelijke voorzitter. Eerder had de ledenraad het vertrouwen opgezegd in voorzitter Stella Salden.

Beeld: ©Nattapol_Sritongcom / stock.adobe.com

Van Kooten werkt al bij NU’91 als manager arbeidszaken. Ook is ze verantwoordelijk voor de politieke lobby. Van Kooten werkte vanaf 2017 als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Dieren. In 2019 splitste ze zich af en begon een eenmansfractie en later met Henk Krol een tweemansfractie om vervolgens toch weer alleen verder te gaan. Bij de Tweede Kamerverkiezing in 2021 kreeg haar eigen, nieuwe partij Splinter te weinig stemmen voor een zetel.

Zorgbonus

Op initiatief van Van Kooten ontvingen zorgmedewerkers tijdens de eerste golf de zorgbonus van duizend euro netto. Daarnaast werd door haar inzet een motie aangenomen voor de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder de FFP2-maskers buiten de ziekenhuizen.

Van Kooten: “Met bevlogenheid kom ik op voor onze zorgprofessionals. Zij vormen een cruciale spil in de samenleving en verdienen daarom de beste vertegenwoordiging.”

NU’91 stelt Van Kooten per direct aan voor de periode van een jaar. Afgelopen maanden kwamen klachten binnen van medewerkers over een angstcultuur onder Salden.