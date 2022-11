Fikse besparing op peperduur niermedicijn mogelijk

“De meeste patiënten hebben al baat bij drie maanden behandeling. De fabrikant adviseerde levenslange behandeling, dat tot wel 450.000 euro per persoon per jaar kostte. Met deze kortere behandeling is in vier jaar tijd 50 miljoen euro bespaard”, aldus het centrum na een studie.

Bloedarmoede

Bij atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) ontstaan bloedstolsels in de kleine bloedvaatjes van de nieren. Dit veroorzaakt bloedarmoede, een tekort aan bloedplaatjes en beschadiging van de nieren. De ziekte komt niet vaak voor: jaarlijks komen er in ons land vijf tot tien nieuwe patiënten bij.

Goede instructies

De nierspecialisten Jack Wetzels en Nicole van de Kar van het Radboudumc deden samen met de landelijke aHUS-werkgroep en de Nierpatiënten Vereniging Nederland een landelijke studie naar het korter toedienen van eculizumab. “De eerste evaluatie laat zien dat bij de meeste patiënten de toediening na drie maanden kan worden gestopt, en bij een terugval weer worden gestart. Bij diegenen die het geneesmiddel langer nodig hebben, kan de tijd tussen twee toedieningen worden verruimd”, vertelt Van de Kar.

Belangrijk zijn goede instructies voor patiënten om een terugval te herkennen én dat het behandelteam goed bereikbaar is, aldus Van de Kar. Als extra voordeel leverde het onderzoek meer inzichten op in de zeldzame ziekte. “Die kunnen we in de toekomst verder benutten.” (ANP)