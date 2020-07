Financial aan de slag als commissaris bij Dijklander

Korthout is een allround CFO met ruime ervaring in een beursgenoteerde omgeving. Sinds 2010 is hij bestuurder en CFO bij Van Lanschot Kempen. Daarvoor werkte hij als CFO bij de Robeco Groep. Daarnaast heeft hij ruime ervaring als toezichthouder bij onder meer het Franciscus Gasthuis en Vlietland, waar hij als voorzitter van de auditcommissie twee termijnen volmaakte.

Fusie

“Constant Korthout kent de wereld van financiën in de zorg van haver tot gort”, aldus voorzitter Roy Lantain van de raad van commissarissen. “Ook is hij als toezichthouder intensief betrokken geweest bij het fusieproces bij het Franciscus en Vlietland. Met deze kennis en ervaring vormt hij een waardevolle aanvulling op de raad van commissarissen.”