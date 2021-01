Financial versterkt raad van toezicht Cello

Olvi Zanin is toegetreden tot de raad van toezicht van Cello. Daarmee is de raad van toezicht weer op volle sterkte. Naast Zanin bestaat de raad van toezicht uit René van Zijl, Barbara Geurtsen, Marc van Ooijen en Petri Embregts.

Zanin is algemeen en financieel interim-manager. Momenteel is hij in deze rol actief bij Brabant Zorg. Als toezichthouder wil Zanin bij Cello zijn expertise benutten voor onderwerpen als “verzakelijking, het nemen van verantwoordelijkheid, het innoveren van de zorg en de hierbij passende aanwending van zorggelden

Ook ziet Zanin bij Cello uitdagingen op het gebied van toekomstige financiering, vastgoedvraagstukken en continuïteit in de zorgexploitatie.